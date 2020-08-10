“الأنصاري” يحتفل بزواجه في الهند

المواطن - علي شيبان

احتفل الباحث في قسم اللغة العربية بجامعة كالكوت ولاية كيرلا بدولة الهند عبدالناصر الأنصاري بزواجه على كريمة نور محمد وذلك في كوديتور كالكوت الموافق 15 أغسطس 2020.

جاء ذلك وسط حضور كبير من المدعوين من أهالي العريس والأصدقاء والزملاء حيث شارك الجميع فرحة العريس عبدالناصر الأنصاري.

فيما عبر العريس” الأنصاري” عن سعادته بإكمال نصف دينه، مقدماً شكره وتقديره لكل من شاركه فرحه بالحضور أو الاتصال من داخل الدولة وخارجها.

” المواطن” تتقدم بأحر التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة للباحث عبدالناصر الأنصاري بزواجه وتتمنى له حياه جديدة وسعيدة، بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما بخير.



