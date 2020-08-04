الأهلي يتقدم على الحزم بالشوط الأول من دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد الحزم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتقدم الراقي بهدف دون رد.

الأهلي ضد الحزم:

وعاد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء اليوم الثلاثاء، بـ5 مواجهات ضمن منافسات الجولة الـ23 والتي أُطلق عليها اسم جولة عيدنا عيدين احتفاءً بشفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وبدأت مباراة الأهلي ضد الحزم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، بضغط من الراقي وسط دفاع من الفريق الحزماوي، قبل أن ينجح عبدالرحمن غريب في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة الثالثة.

واستمرت محاولات الفريقين بعد الهدف المبكر لهز الشباك مجددًا، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد الحزم بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان:

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالراقي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 37 نقطة، وبفارق 14 نقطة عن الهلال المتصدر.

على الجانب الآخر، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة المحلية هذا الموسم.

مواضيع ذات صلة:

تشكيلة مباراة الأهلي ضد الحزم في دوري محمد بن سلمان



