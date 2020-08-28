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الأهلي يتوعد النصر بهذا الرد بسبب صفقة عبدالفتاح عسيري
الراقي سيقدم شكوى ضد أي نادٍ فاوض اللاعب قبل الفترة الحرة

الأهلي يتوعد النصر بهذا الرد بسبب صفقة عبدالفتاح عسيري

2020/08/28
الساعة 4:56 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الأهلي يتوعد النصر بهذا الرد بسبب صفقة عبدالفتاح عسيري لحظة انضمام عبدالفتاح عسيري لـ النصر
المواطن - محمد سمعه
العناوين الفرعية إخفاء
1 الهلال ينفي تفاوضه مع نجم الأهلي
2 النصر ضمّ عسيري له رسميًا في يوليو

يبدو أن أزمة رحيل عبدالفتاح عسيري من الأهلي إلى نادي النصر، ستعود من جديد خلال الفترة المقبلة، رغم أن العالمي أعلن رسميًا عن ضمه للاعب لمدة 3 سنوات في شهر يوليو الماضي.

وحول هذا الأمر، قال الناقد الرياضي عايد الرشيدي خلال حلقة اليوم الجمعة من “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية إن مسؤولاً كبيراً من الراقي طلب من الإعلامي عبدالله المالكي إظهار جميع الإثباتات حول النادي الذي فاوض عسيري قبل دخوله للفترة الحرة مع الراقي.

الهلال ينفي تفاوضه مع نجم الأهلي

وكان الهلال والنصر يتنافسان على ضم عبدالفتاح عسيري، لكن سعود كريري مدير الكرة بالهلال نفى في وقت سابق، دخول الأزرق في مفاوضات مع اللاعب قبل دخوله للفترة الحرة مع الأهلي، مما يجعل النصر هو الوحيد الموجود في المشهد.

عبدالفتاح عسيري لاعب الأهلي

وفي حال ثبت أن النصر فاوض اللاعب عبدالفتاح عسيري قبل دخوله للفترة الحرة، فسيحق للراقي التقدم بشكوى ضد العالمي.

النصر ضمّ عسيري له رسميًا في يوليو

يذكر أن النصر حصل على توقيع عبدالفتاح عسيري يوم 17 يوليو الماضي وذلك بعد حوالي يومين من دخول اللاعب للفترة الحرة مع الأهلي، ثم تحرك النصر واشترى الفترة المتبقية من عقد عسيري من الراقي مقابل 3 ملايين ريال.

وكان عبدالفتاح عسيري فضّل الانتقال إلى النصر، وذلك من أجل التتويج بالبطولات.


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