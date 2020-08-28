الأهلي يتوعد النصر بهذا الرد بسبب صفقة عبدالفتاح عسيري

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن أزمة رحيل عبدالفتاح عسيري من الأهلي إلى نادي النصر، ستعود من جديد خلال الفترة المقبلة، رغم أن العالمي أعلن رسميًا عن ضمه للاعب لمدة 3 سنوات في شهر يوليو الماضي.

عايد الرشيدي: طالب مسئول كبير أهلاوي مني أن يظهر الزميل عبدالله المالكي جميع إثباتاته على النادي الذي فاوض اللاعب عبد الفتاح عسيري قبل نهاية المدة .

سوالف رياضية… pic.twitter.com/5Lv8rJYLqO — قناة …. 24 الرياضية (@saudi_24sport) August 28, 2020

وحول هذا الأمر، قال الناقد الرياضي عايد الرشيدي خلال حلقة اليوم الجمعة من “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية إن مسؤولاً كبيراً من الراقي طلب من الإعلامي عبدالله المالكي إظهار جميع الإثباتات حول النادي الذي فاوض عسيري قبل دخوله للفترة الحرة مع الراقي.

الهلال ينفي تفاوضه مع نجم الأهلي

وكان الهلال والنصر يتنافسان على ضم عبدالفتاح عسيري، لكن سعود كريري مدير الكرة بالهلال نفى في وقت سابق، دخول الأزرق في مفاوضات مع اللاعب قبل دخوله للفترة الحرة مع الأهلي، مما يجعل النصر هو الوحيد الموجود في المشهد.

وفي حال ثبت أن النصر فاوض اللاعب عبدالفتاح عسيري قبل دخوله للفترة الحرة، فسيحق للراقي التقدم بشكوى ضد العالمي.

النصر ضمّ عسيري له رسميًا في يوليو

يذكر أن النصر حصل على توقيع عبدالفتاح عسيري يوم 17 يوليو الماضي وذلك بعد حوالي يومين من دخول اللاعب للفترة الحرة مع الأهلي، ثم تحرك النصر واشترى الفترة المتبقية من عقد عسيري من الراقي مقابل 3 ملايين ريال.

وكان عبدالفتاح عسيري فضّل الانتقال إلى النصر، وذلك من أجل التتويج بالبطولات.







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