الأهلي يعود من بعيد بهدف عسيري في الشباك الهلالية

المواطن - محمد سمعه

تمكن اللاعب عبدالفتاح عسيري لاعب الأهلي من العودة بفريقه للتقدم من جديد ضد الهلال، بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة والسبعين من عمر المباراة.

وكان النجم السوري عمر السومة، مرر الكرة للاعب سلمان المؤشر، الذي سددها بقوة على شباك الحارس عبدالله المعيوف حارس الهلال، ثم تأتي بمنتهى السهولة على رأس عبدالفتاح عسيري الذي أودعها في الشباك الهلالية مُعلنًا تقدم الأهلي بثنائية مقابل هدف.

وكان النادي الأهلي أنهى الشوط الأول من مباراته ضد الهلال بالجولة الـ26 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتقدم بهدف دون رد سجله نجمه السوري عمر السومة.

وكان السومة نجح في افتتاح التهديف لـ الراقي بالدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول، بعد استغلاله خطأً قاتلًا من الحارس عبدالله المعيوف حارس مرمى الهلال.

وحاول الفريق الهلالي كثيرًا الضغط على الراقي، وذلك من أجل إحراز هدف التعادل عبر هجمات كل من سيباستيان جيوفنكو والفرنسي بافيتيمبي غوميز واللاعب سالم الدوسري ولكن دون جدوى. وانتهى الشوط الأول بتقدم النادي الأهلي بهدف دون رد. وإذا نجح الأهلي في الفوز فسيصل رصيده من النقاط إلى 46 نقطة في المركز الثالث بينما يتوقف رصيد الهلال المتصدر عند 60 نقطة.





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