الأهلي يكتسح الحزم برباعية في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة الأهلي والحزم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتحقيق الراقي لفوز عريض بنتيجة 4/ 2.

وعاد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء اليوم الثلاثاء، بـ5 مواجهات ضمن منافسات الجولة الـ23 والتي أُطلق عليها اسم جولة عيدنا عيدين احتفاءً بشفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

الأهلي والحزم:

وبدأت مباراة الأهلي والحزم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، بضغط من الراقي وسط دفاع من الفريق الحزماوي، قبل أن ينجح عبدالرحمن غريب في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة الثالثة.

واستمرت محاولات الفريقين بعد الهدف المبكر لهز الشباك مجددًا، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي والحزم بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف.

مهرجان أهداف:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح السوري عمر السومة في تعزيز تقدم فريقه بهدف ثانٍ عند الدقيقة 50، قبل أن ينتفض الفريق الضيف، ويتمكن من تقليص الفارق عن طريق كارلوس ستراندبيرغ في الدقيقة 65.

ونجح جوناثان كافو في تسجيل الهدف الثاني لفريقه عند الدقيقة 68، لتصبح النتيجة 2/ 2، قبل أن يتمكن هيثم عسيري في أولى مشاركاته مع الفريق الأول لكرة القدم بالراقي من هز الشباك عند الدقيقة 86.

واستمر ضغط الراقي، وتمكن يوسف الحربي من إحراز الهدف الرابع في شباك الفريق الضيف عند الدقيقة 88، لتنتهي مباراة الأهلي والحزم بفوز أصحاب الأرض برباعية مقابل هدفين.

ترتيب دوري محمد بن سلمان:

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالراقي رصيده إلى 40 نقطة ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبفارق نقطة عن الوحدة صاحب المركز الرابع، ولكنه سيواجه الشباب غدًا.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم عند 25 نقطة ليحتل المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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