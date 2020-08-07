الأهلي يُسقط اسم عبدالفتاح عسيري من قائمته الآسيوية

المواطن - محمد سمعه

قرر النادي الأهلي، إسقاط اسم اللاعب عبدالفتاح عسيري لاعب الفريق الكروي الأول بالراقي، من القائمة الآسيوية للفريق الأهلاوي، وذلك بعد إتمام انتقاله لنادي النصر في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان عبدالفتاح عسيري رفض تجديد عقده مع الأهلي مفضلًا خوض تجربة احترافية جديدة في صفوف النصر، حيث وقّع على عقود انضمامه للعالمي يوم 17 يوليو الماضي.

عبدالفتاح عسيري خارج حسابات الأهلي آسيويًّا:

وتحدث محمد الحارثي المدير التنفيذي لكرة النادي الأهلي لـ برنامج “الدوري مع وليد” أن عبدالفتاح عسيري لن يُشارك مع الراقي في مبارياته الآسيوية المقبلة، بعد إتمام انتقاله إلى النصر.

وأكدت تقارير صحافية أن الأهلي، أسقط حاليًّا اسم عسيري من قائمته ويحق له المشاركة مع النصر آسيويًّا بالفترة المقبلة.

وبمجرد نهاية موسم 2019/ 2020 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سينتقل عسيري لتمثيل النصر محليًّا بدءًا من موسم 2020/ 2021.

مدرب الأهلي يؤكد عدم اعتماده على عسيري:

وفي يوم 19 يوليو الماضي، قرر الأهلي تحويل عبدالفتاح عسيري من التدريب الجماعي مع الفريق إلى التدريب الانفرادي كقرار سريع خاصة أن المدرب الصربي فلادان أكد أنه لن يعتمد على اللاعب في الفترة المقبلة وفقًا لـ“الرياض”.

وكان النصر حسم صفقة اللاعب عبدالفتاح عسيري من صفوف النادي الأهلي، حيث أعلن العالمي في الساعات الأولى من صباح 17 يوليو الماضي، عن ضمه للاعب من الراقي لمدة 3 مواسم.

وكانت صفقة عبدالفتاح عسيري أثارت الجدل بين الجماهير الرياضية في السعودية، خاصة أن الهلال والاتحاد دخلا بقوة في المنافسة مع النصر، قبل أن يحسمها العالمي لمصلحته في نهاية الأمر.



