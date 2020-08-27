الإطاحة بعصابة سرقة الشاحنات و14 طن حديد وتزوير رخص سير بالشرقية

المواطن - الرياض

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال والتزييف والتزوير وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكّن شرطة محافظة الظهران من الإطاحة بأفراد تشكيلٍ عصابي مكون من ثلاثة أشخاص (مواطنٌ ومقيمان من الجنسية المصرية أعمارهم في العقد الرابع)، لتورطهم بسرقة (5) شاحنات نقل خفيف، متعطلة وغير مستخدمة، وتزوير رُخص سير لها، وبيعها على أنها تالفة.

إضافة إلى سرقة (14) طن حديد من برج تحت الإنشاء في محافظة الخبر، وضُبط بحوزتهم عدد من الأدوات والمعدات المستخدمة في تزوير الوثائق ومبلغ (22,000) ريال، وعدد من رُخص السير المزورة.

وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة الشرقية أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.





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