الإعلان عن حكام الجولة الـ29 من دوري الدرجة الأولى

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن أسماء حكام مباريات الجولة الـ29 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، المُقرر انطلاقها، مساء اليوم الخميس بـ6 مواجهات.

ووجه وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بإطلاق اسم عيدنا عيدين على الجولة الحالية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الدرجة الأولى، احتفاءً بشفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وتنطلق مباريات اليوم بمواجهتي النهضة والعين، والنجوم ضد البكيرية عند الساعة 7 مساء، ويلعب نجران مع الطائي، ويستضيف فريق الباطن نظيره الشعلة، ويواجه الجبلين فريق الكوكب، ويحل المجزل ضيفًا على نادي الأنصار.

الدرجة الأولى

ويُدير مباراة النهضة والعين، خالد الطريس، ويُعاونه هشام الرفاعي وفيصل القحطاني، وسيكون محمد الدقاش حكمًا رابعًا، فيما يقود لقاء النجوم والبكيرية، خالد صلوي، ويُساعده بليغ آل رمضان ومحمد الشهري، والحكم الرابع سامي الجريس.

وسيقود الحكم محمد السماعيل مباراة نجران والطائي، ويُساعده مفرح آل حسن ومحمد وزي، وبندر القحطاني حكمًا رابعًا، ويُدير شكري الحنفوض مواجهة الباطن والشعلة، ويُعاونه سعد السبيعي ومحمد الحنفوش، والحكم الرابع ميثم الدليم.

ومن المُقرر أن يُدير محمد النحيت مباراة الجبلين والكوكب، ويُعاونه ياسر السلطان وإبراهيم الدخيل، والحكم الرابع عبدالله النحيت، فيما يقود ماجد الشمراني، لقاء الأنصار والمجزل، ويُساعده فهد العمري وعماد عسكر، وسلطان العكيري حكمًا رابعًا.

وعُين فيصل البلوي حكمًا لمباراة التقدم والثقبة، ويُساعده عبدالرحيم الشمري وعيسى الخيبري، وخالد السناني حكمًا رابعًا، ويُدير عبدالله ظافر لقاء جدة والجيل، ويُعاونه محمد العرمطي وعبدالعزيز البريه، وحسين أبو شاهين حكمًا رابعًا.

وسيكون تركي الخضير حكمًا لمباراة الخليج وحطين، ويُساعده بدر الشمراني وسعد السبيعي، وإبراهيم الأصيل حكمًا رابعًا، فيما يقود محمد الهويش لقاء القادسية وأُحد، ويُساعده خلف الشمري وعمر الجمل، وميثم الدليم حكمًا رابعًا.

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