الإعلان عن حكام مباريات اليوم في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

كشفت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباريات اليوم في الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مباريات اليوم

وتنطلق مباريات اليوم بمواجهة العدالة والوحدة عند الساعة 6:50 مساء، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ويطمح أصحاب الأرض لتحقيق الفوز أملًا في البقاء، فيما يسعى فرسان مكة لخطف الثلاث نقاط والتقدم في الترتيب.

ويدير مباراة العدالة والوحدة اليوم، النيوزيلندي ماثيو كونجر، ويُساعده الثنائي الصربي داليبور ديورفيتش وميلوفان ريستيش، والحكم الرابع خالد الطريس، وحكم الفيديو البولندي دانيال ستيفانسكي، ويُساعده فيصل القحطاني.

ويقود طاقم تحكيم اسكتلندي بقيادة ديفيد روم مباراة الفيحاء ضد ضمك، ويُساعده جريمي ستيوارت وروبرت مادين، والحكم الرابع محمد النحيت، وحكم الفيديو البولندي كرزيستوف ياكوبيك، ويُساعده عمر الجمل.

التعاون ضد النصر

ويقود مباراة التعاون ضد النصر اليوم طاقم تحكيم أرجنتيني بقيادة نيستور بيتانا، ويُساعده لوكاس جيرماوتا، وماكسمليانو ديل يسو، والحكم الرابع محمد الهويش، وحكم الفيديو البرتغالي برونو إستيفيس، ويُساعده فهد العمري.

وتحتضن مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز في بريدة، مباراة التعاون ضد النصر عند الساعة 7:10 مساء، ويسعى سكري القصيم لتحسين نتائجه وتحقيق الفوز، فيما يطمح العالمي لخطف الثلاث نقاط والضغط على الهلال أملًا في تعثره.

وقبل مباراة التعاون ضد النصر اليوم، يحتل سكري القصيم المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة، فيما يقع العالمي في المركز الثاني بـ51 نقطة.

مواضيع ذات صلة

موعد مباريات اليوم في دوري محمد بن سلمان





شارك الخبر