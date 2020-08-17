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الإمارات : استهداف السعودية يعكس خطورة الانقلاب الحوثي في المنطقة
أكدت تضامنها مع المملكة بمواجهة الميليشيا الإرهابية

الإمارات : استهداف السعودية يعكس خطورة الانقلاب الحوثي في المنطقة

2020/08/17
الساعة 4:00 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الإمارات : استهداف السعودية يعكس خطورة الانقلاب الحوثي في المنطقة
المواطن - متابعة
العناوين الفرعية إخفاء
1 الإمارات تتضامن مع المملكة
2 الأمن المشترك

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف مناطق مدنية في المملكة العربية السعودية، من خلال إطلاق صاروخ باليستي باتجاه المنطقة الجنوبية تمكنت قوات التحالف من اعتراضه وتدميره.

الإمارات تتضامن مع المملكة

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية جددت أبو ظبي تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

الأمن المشترك

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

وأشار البيان إلى أن استمرار هذه الهجمات، يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي واعتبرته دليلًا جديدًا على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.




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