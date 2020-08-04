الإمارات تسجل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المواطن - متابعة

سجّلت الإمارات العربية المتحدة 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من جنسيات مختلفة، ليصل مجموع الإصابات إلى 61,352 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنها لم تسجيل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الإماراتية إلى شفاء 227 حالة ليبلغ عدد المتعافين 55,090 حالة شفاء.

في سياق آخر، أشار إحصاء لرويترز إلى أن أكثر من 18.3 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم كما أن 692854 توفوا جراء مرض كوفيد-19 الناجم عنه.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ بدء ظهوره في الصين في ديسمبر عام 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمتي الوفيات والإصابات مسجلة 155937 وفاة وأربعة ملايين و734246 إصابة.

وجاءت البرازيل في المركز الثاني في القائمتين بواقع 94665 وفاة ومليونين و750318 إصابة.

وفي المركز الثالث من حيث الإصابات، جاءت الهند بعد تسجيلها مليون و803695، لكنها احتلت المرتبة الخامسة من حيث الوفيات بواقع 38135 وفاة.

وجاءت روسيا في المركز الرابع بقائمة الإصابات، إذ سجلت 856264، وإن لم تتجاوز وفياتها 14207.

وفي المركز الخامس بقائمة الإصابات حلت جنوب أفريقيا بواقع 516862 إصابة، لكن حصيلة الوفيات اقتصرت على 8539.

وأزاحت المكسيك بريطانيا من المرتبة الثالثة بقائمة الوفيات بعد أن قفزت الحالات إلى 48012، لكنها جاءت في المركز السادس بقائمة الإصابات بعد تسجيلها 443813.

وتراجعت بريطانيا إلى المركز الرابع بقائمة الوفيات بعد بلوغ مجمل حالاتها 46210، بينما احتلت المرتبة التاسعة في قائمة الإصابات بواقع 336258.

وجاءت إيطاليا إلى المرتبة الخامسة بقائمة الوفيات بتسجيلها 35166 حالة، غير أنها جاءت في المركز الخامس عشر بقائمة الإصابات بواقع 248229.

أما فرنسا فكانت سادس أكبر دولة على قائمة الوفيات، إذ سجلت 30265 حالة، بيد أن ترتيبها جاء الثامن عشر من حيث الإصابات، وذلك بواقع 219960.

وحلت إسبانيا في المرتبة السابعة بقائمة الوفيات مع تسجيلها 28472 وفاة، لكنها جاءت في المركز الحادي عشر من حيث الإصابات بتسجيل 314908 إصابات.



