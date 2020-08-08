الإمارات تسجل 239 حالة كورونا جديدة وتعافي 230

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات عن إجراء 63,792 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

حالات كورونا في الإمارات

وقالت الوزارة إن تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة ساهم في الكشف عن 239 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 62,300 حالة.

حالات التعافي

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 230 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد /كوفيد – 19/ وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 56,245.

وأعلنت وزارة الصحة و وقاية المجتمع أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية



