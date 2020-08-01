الإمارات تسجل 254 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المواطن - متابعة

سجّلت الإمارات العربية المتحدة 254 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من جنسيات مختلفة، ليصل مجموع الإصابات إلى 60,760 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنها لم تسجيل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مشيرة إلى شفاء 346 حالة ليبلغ عدد المتعافين 54,255 حالة شفاء.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت مراراً من احتمال ظهور موجة ثانية، كما أوضحت أن كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي.

وأواخر الشهر الماضي، أوضحت المنظمة الأممية من أن الدول التي تشهد تراجعاً في الإصابات لا تزال تواجه خطر “ذروة ثانية فورية” إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم.

وقال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في حينه إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أميركا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا.



