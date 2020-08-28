الإنتر يطلب ضم لاعب آخر من برشلونة بعد ميسي

المواطن - محمد سمعه

وضع نادي إنتر ميلان الإيطالي أنظاره على ضم لاعب آخر من نادي برشلونة الإسباني، وذلك بعد الاهتمام بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقالت شبكة Sky Sports الرياضية إن الإنتر يُفكر في ضم النجم التشيلي أرتورو فيدال لاعب البارشا، بعدما أبلغه المدرب الهولندي رونالد كومان أنه لن يجد أي مكان في تشكيلة النادي الكتالوني في الموسم الجديد 2020/2021.

فيدال قد يُغادر برشلونة من أجل يوفنتوس

وكان اسم فيدال ارتبط أيضًا بـ مغادرة النادي الكتالوني والعودة لفريقه السابق يوفنتوس الإيطالي.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة ماركا الإسبانية إن رحيل ميسي مع باقي زملائه الكبار بالسن في الفريق، سيوفر لإدارة النادي الكتالوني حوالي 220 مليون يورو كان يدفعها البارشا لهم كرواتب، مما يؤدي لإنعاش الخزينة المالية للنادي الكتالوني.

ومن ناحية أخرى، ذكرت صحيفة La Nacion الأرجنتينية أن النجم الأرجنتيني سينضم إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، للعمل مع مدربه السابق في برشلونة، الإسباني بيب جوارديولا.

ميسي أخبر زوجته برغبته في الانضمام لـ مان سيتي

وأكدت الصحيفة أن ميسي أخبر زوجته بأنه يريد الانتقال لـ مانشستر سيتي وهي وافقت على الفور.

وفي سياق آخر، ذكرت شبكة TYC الكتالونية أن ميسي قرر الذهاب لتدريبات برشلونة بدءًا من يوم الاثنين المقبل، كقرار مفاجئ بعدما أعلن رغبته في الرحيل وعدم حضور تدريبات البارشا، لكنه سيحضر التدريبات تجنبًا للدخول في أي مشاكل قانونية وفي الوقت ذاته سيكون متمسك بالرحيل عن البارشا.





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