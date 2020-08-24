الاتحاد أمام فرصة للنجاة والشباب يُصحح مساره

المواطن - محمد سمعه

يُواجه الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، اليوم الاثنين نادي الفيحاء وذلك مع افتتاح مباريات الجولة السابعة والعشرين بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/2020.

ويسعى العميد إلى الفوز وحصد النقاط الثلاث، لضمان الابتعاد عن مراكز الهبوط في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الاتحاد المركز الثاني عشر برصيد 27 نقطة وإذا نجح في الفوز فسيصعد للمركز الحادي عشر على حساب فريق الفيحاء الذي سيتراجع للمركز الثاني عشر.

الاتحاد يُطارد الفوز بعد التعادل مع الفيصلي

وكان نادي الاتحاد تعادل يوم الأربعاء الماضي، مع فريق الفيصلي في الجولة السادسة والعشرين، أما الفيحاء فتعادل مع نادي ضمك بالجولة السادسة والعشرين.

وفي سياق آخر، يواجه فريق الشباب نادي أبها اليوم، حيث يسعى الليث لتصحيح مساره وتحقيق الفوز، وذلك بعد الخسارة من نادي الرائد في الجولة الـ26.

ويحتل نادي الشباب، المركز السابع في جدول الترتيب، بينما يتواجد أبها بالمركز التاسع.

4 مباريات تقص شريط الجولة السابعة والعشرين

وتُفتتح الجولة السابعة والعشرين بـ 4 مباريات وهم “الاتفاق والرائد، الشباب وأبها، الحزم والفتح، الاتحاد والفيحاء”.

وستنطلق مباراة الاتفاق والرائد في تمام الساعة السابعة إلا ربع على ملعب الأمير محمد بن فهد، بينما يواجه الشباب فريق أبها في تمام السابعة على ملعب نادي الشباب، أما الحزم فسيواجه نادي الفتح في تمام الساعة السابعة وعشر دقائق، ويلاقي الاتحاد فريق الفيحاء في تمام الساعة التاسعة إلا عشر دقائق بملعب “الجوهرة المشعة”.

شارك الخبر