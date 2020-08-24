الاتحاد والفتح ينعشان آمالهما وسقوط مفاجئ لـ الرائد

المواطن - مروة نبيل

جاءت نتائج مباريات اليوم في افتتاح منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لتشعل المنافسة على المراكز الأخيرة، خاصة بعد فوز نادي الاتحاد ضد الفيحاء، وتجاوز الفتح لعقبة الحزم.

نتائج مباريات اليوم:

وانطلقت الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وجاءت نتائج مباريات اليوم كالتالي؛ فوز الاتفاق على الرائد برباعية نظيف، تغلب الفتح على الحزم بنتيجة 4/ 3، واكتساح الاتحاد لفريق الفيحاء، وتعادل الشباب وأبها.

وعلق حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، على نتائج مباريات اليوم في الجولة الـ27 قائلًا: “4 مباريات، انتصاران لأصحاب الأرض، انتصار للضيوف، تعادل.. 18 هدفًا وشباك نظيفة واحدة”.

الاتفاق ضد الرائد:

ولعب الاتفاق ضد الرائد على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، وفاز فارس الدهناء برباعية دون رد سجلها؛ عبدالله السالم، سليمان دوكارا، فيليب كيش وهزاع الهزاع، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتُعد خسارة الفريق الريداوي اليوم مفاجئة، خاصة أنه تألق في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل مباراة الاتفاق ضد الرائد اليوم، ولم يخسر آخر 4 مواجهات، وتمكن من الفوز 3 مرات وتعادل في لقاء.

الشباب ضد أبها:

واحتضن ملعب نادي الشباب في الرياض مباراة الشباب ضد أبها التي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، حيث تقدم الليوث عن طريق دانيلو أسبريا، وسجل سعد بقير التعادل في الشوط الثاني، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب رصيده إلى 39 نقطة ليحتل المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيده أبها إلى 34 نقطة في المركز التاسع.

الحزم ضد الفتح:

وشهدت مباراة الحزم ضد الفتح التي أُقيمت على ملعب نادي الحزم في الرس إثارة كبيرة من الفريقين، وانتهت بفوز النموذجي بنتيجة 4/ 3، ليُنعش آماله في البقاء، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ووصل رصيد النموذجي إلى 29 نقطة ليحتل المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم عند 27 نقطة في المركز الـ14، قبل 3 جولات على نهاية المسابقة.

الاتحاد ضد الفيحاء:

وعزز العميد فرص استمراره في دوري الكبار الموسم الرياضي المقبل، بعد فوزه في مباراة الاتحاد ضد الفيحاء اليوم برباعية مقابل هدف، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتقدم الاتحاد إلى المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء عند 29 نقطة في المركز الـ12.





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