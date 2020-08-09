الاتحاد يبحث عن الفوز الأول ضد الأهلي منذ 2012 !

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير مباراة الاتحاد ضد الأهلي المقرر إقامتها، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويُقام ديربي جدة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الـ24 “احفظ شعارك” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عند الساعة التاسعة مساءً.

الاتحاد ضد الأهلي

ويطمح العميد إلى الظهور بمستوى مميز خلال مباراة الاتحاد ضد الأهلي اليوم، أملًا في تحقيق الفوز ومصالحة الجماهير بعد تراجع الأداء والنتائج هذا الموسم، بالإضافة إلى التقدم في جدول ترتيب الدوري.

ويسعى النمور لإنهاء رقمه السلبي ضد الأهلي ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث لم يتمكن العميد من تحقيق أي فوز أمام الراقي منذ عام 2012، ما يضع لاعبيه تحت ضغط نفسي قبل ديربي جدة اليوم.

ولم يخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد العميد ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين لـ15 مباراة متتالية، ويسعى للاحتفاظ بسجله المميز في ديربي جدة.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالراقي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 40 نقطة، فيما يقع العميد بالمركز الـ13 برصيد 23 نقطة.

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