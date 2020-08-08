الاتحاد ينتظر هدية الهلال لتفادي الهبوط !

المواطن - محمد سمعه

ينتظر نادي الاتحاد، هدية ثمينة من منافسه نادي الهلال، وذلك عند إقامة مباريات الجولة الـ24 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بدءًا من الغد الأحد.

ويواجه الاتحاد، شقيقه الأهلي غدًا الأحد على ملعب “الجوهرة المشعة” بينما يلعب الهلال ضد نادي الفتح على ملعب جامعة الملك سعود بعد غد الاثنين في الجولة ذاتها.

وفي حال خسر الاتحاد من الأهلي، فإن العميد سيظل في المركز الـ13 في جدول الترتيب، ولكن إذا فاز الفتح على الهلال فإن الاتحاد مُهدد بالهبوط إلى المركز الرابع عشر وهي مركز يؤدي رسميًا للهبوط لدوري الدرجة الأولى بنهاية موسم 2019/2020 الجاري.

ويحتل الاتحاد المركز الـ13 حاليًا برصيد 23 نقطة، ويتواجد نادي الفتح خلفه في المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة.

الاتحاد يمر بفترة عصيبة

وقبل انطلاق مباراة الاتحاد والأهلي، يمر الفريقين بفترة عصيبة، حيث خسر الاتحاد في الجولة الثالثة والعشرين من نادي أبها بنتيجة هدفين مقابل هدف يوم الثلاثاء الماضي، بينما فاز النادي الأهلي على فريق الحزم برباعية مقابل هدفين.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالعميد، ثلاث أزمات تُهدد الفريق قبل انطلاق ديربي الاتحاد والأهلي غدًا.

3 مشاكل تُقلق الاتحاد

وتُعد المشكلة الأولى للعميد هي انخفاض الروح المعنوية للاعبيه، خاصة أن الاتحاد لم يُحقق أي فوز في ديربي الاتحاد والأهلي منذ موسم 2012 أي قبل 8 سنوات من الآن، وكان العميد حقق آخر فوز له على الأهلي في مارس 2012، بهدف سجله لاعبه السابق نايف هزازي في ذلك الوقت.

أما المشكلة الثانية قبل ديربي الاتحاد والأهلي، هي ترتيب الاتحاد المتأخر في جدول دوري الأمير محمد بن سلمان، حيث يحتل المركز الثالث عشر وهو مركز إذا استمر الاتحاد فيه، فهذا يعني أنه سيلعب مباراة ملحق الصعود والهبوط مع رابع دوري الدرجة الأولى بنهاية الموسم الجاري.

وتُعد المشكلة الثالثة قبل ديربي الاتحاد والأهلي هي تأخر إدارة العميد في صرف الرواتب لنجومه ولاعبيه، حيث طالب بعضهم بالرواتب ومنهم من قدم شكوى إلى الفيفا مثل المغربي مروان دا كوستا واللاعب البرازيلي رومارينهو قبل أن تُحل.



