الاتحاد يُخيب الآمال والشباب يُعاني والحزم ينجو

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباريات أمس الأربعاء ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين، من دوري محمد بن سلمان للمحترفين، بسقوط نادي الاتحاد في فخ التعادل ضد الفيصلي، وسقوط نادي الشباب في فخ الخسارة ضد فريق الرائد.

وكان نادي الفتح سقط في فخ التعادل ضد الاتفاق بهدف دون رد، بينما تعادل الاتحاد مع الفيصلي بهدف لكل فريق، أما نادي الحزم ففاز على أبها بثنائية دون رد، وسقط الشباب ضد الرائد بثنائية مقابل هدف.

وأصبح رصيد نادي الاتحاد بعد التعادل 27 نقطة في المركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد الشباب عند 38 نقطة في المركز السابع، أما رصيد الحزم فأصبح 27 نقطة في المركز الثالث عشر، بينما أصبح رصيد الفيصلي 42 نقطة في المركز الرابع.

وفي وقت سابق، وجّه الإعلامي والناقد الرياضي محمد البكيري رسالة نارية للاعبي نادي الاتحاد، وذلك بعد التعادل المخيب أمس الأربعاء ضد الفيصلي بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الـ26 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب البكيري عبر حسابه في “تويتر”: “نعم كان الفوز ونقاطه غاية في الأهمية، وأيضًا الخروج بالتعادل خطوة بطيئة للأمام”.

رسالة من البكيري لنجوم الاتحاد:

وأضاف البكيري: “لكن نقطة من فك أحد أفضل فرق الدوري فنيًّا، خير من الخسارة في صراع الخطوة بخطوة الخانق في لعبة كراسي الهبوط”. وتابع البكيري: “أما ما تبقى (فيحاء وفتح) فلن يُقبل عذر أو مبرر، قاتلوا برجولة”. وبدأ الفيصلي المباراة ضاغطًا بقوة، وذلك من أجل إحراز الهدف الأول، ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية. وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة، تمكن فريق الفيصلي من إحراز الهدف الأول عبر اللاعب الهولندي يوسف الجبلي بالدقيقة الرابعة والأربعين. وانتهى الشوط الأول من مباراة الفيصلي والاتحاد، بتقدم عنابي سدير بهدف دون رد. وفي الشوط الثاني، من المباراة كثف نادي الاتحاد من محاولاته الهجومية، وذلك من أجل إحراز الهدف الأول حتى تمكن اللاعب حمدان الشمراني من إحراز هدف التعادل للاتحاد بالدقيقة السادسة والستين. ولم تتغير نتيجة المباراة، حتى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. الاتحاد يواجه خطر الهبوط: وأصبح رصيد الاتحاد بعد التعادل 27 نقطة، في المركز الثاني عشر، بينما أصبح رصيد الفيصلي 42 نقطة في المركز الرابع.





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