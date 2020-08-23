الاتفاق يُركز على السرعة والتكتيك

المواطن - مروة نبيل

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، بقيادة المدرب الوطني خالد العطوي، مساء اليوم الأحد، استعداداته لمباراته المقبلة ضد الرائد.

الاتفاق يُنهي استعداداته:

وبدأت الحصة التدريبية اليوم باختبارات القوة العضلية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وأدى حراس المرمى تدريبات خاصة مع مدرب الحراس حمد اليامي.

وأجرى اللاعبون تمارين لياقية تنافسية عبر مجموعتين بإشراف المعد البدني ضياء عمارة، شهدت لعبة سباق السرعة تحدي مثير بين المجموعتين.

وقسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين، حيث طبقت المجموعة الأولى عددًا من الجمل التكتيكية، فيما أجرت المجموعة الثانية مناورة من 3 لمسات على ثلث الملعب.

واختتم خالط العطوي تدريب الفريق الأول لكرة القدم اليوم بتنفيذ عدد من اللاعبين تدريب الكرات الثابتة والمتحركة على حراس المرمى، تمهيدًا لمباراته ضد الرائد المقبلة.

مباراة الرائد:

ومن المقرر أن يلعب الاتفاق ضد الرائد مساء يوم غد الاثنين، على إستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة الـ27 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل فارس الدهناء المركز الثامن بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 36 نقطة، فيما يقع الرائد في المركز السادس برصيد 42 نقطة.

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