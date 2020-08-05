الاتفاق يُسقط العدالة بهدف في دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الاتفاق والعدالة، منذ قليل، بفوز فريق الاتفاق بهدف دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشوط الأول من مباراة الاتفاق والعدالة:

وبدأ الشوط الأول من مباراة الاتفاق والعدالة، بضغط هجومي من قبل نادي الاتفاق الذي نجح في إحراز الهدف الوحيد له في المباراة عبر اللاعب سعيد الربيعي بالدقيقة التاسعة والثلاثين.

ولم يحدث أي جديد، حتى انتهى الشوط الأول من مباراة الاتفاق والعدالة، بتقدم فارس الدهناء بهدف نظيف.

الشوط الثاني من مباراة الاتفاق والعدالة:

وفي الشوط الثاني، حافظ الفريق الاتفاقي على تقدمه، ليحصد النقاط الثلاث في أول جولة يلعبها بعد استئناف النشاط الرياضي والمباريات نتيجة توقفها بسبب فيروس كورونا المُستجد.

وأصبح رصيد الاتفاق بعد الفوز 32 نقطة في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد العدالة عند 17 نقطة في المركز الـ16 والأخير في جدول الدوري.

وقبل نهاية مباراة الاتفاق والعدالة، كان الشباب فاز على الوحدة بثلاثية دون رد، بينما لا تزال مباراة الهلال والنصر قائمة حاليًّا، حيث تُشير النتيجة إلى تقدم الهلال بنتيجة 3- 1 على حساب النصر.

وكانت مباراة الاتفاق والعدالة أُقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

وستكون المباراة المقبلة للاتفاق في الدوري ضد فريق الفيحاء يوم الأحد المقبل، بينما يواجه العدالة نادي الحزم يوم الاثنين المقبل في الجولة الـ24 من الدوري.



