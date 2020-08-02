الاحتراف تُصدر بيانًا بأسماء الوسطاء المعتمدين لديها

المواطن - محمد سمعه

أصدرت لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، منذ قليل بيانًا أعلنت من خلاله أسماء الوسطاء المعتمدين لديها.

وجاء البيان كالتالي: تاريخ انتهاء البطاقة لكل من ناصر صباغ ووليد موسى قاسم، وإياد فريد وعبدالحميد العبدالكريم 22 أغسطس و 19 سبتمبر و 4 أغسطس و 6 أكتوبر بالترتيب.

وأضاف البيان: ” تاريخ انتهاء البطاقة لكل من مؤيد حسن بافيل، وفهد عبداللطيف بو عائشة وتركي عبدالله المقيرن ويوسف سعد الموينع هو 27 أكتوبر و 6 نوفمبر و 9 ديسمبر و 22 ديسمبر على الترتيب، أما تاريخ انتهائها لـ ذيب ظافر آل دحيم وعبدالله سالم المحمدي وعبدالله محه مجرشي ومنصور حامد اليامي هو 22 يناير 2020 و 31 ديسمبر 2020 والثامن من يناير 2021 و 22 يناير على الترتيب”.

وأكمل البيان: ” تاريخ انتهاء البطاقة لـ رفيع محسن الشهراني وضيف الله علي المطيري وعزام الرميخاني وأحمد صالح المزيني هو 22 يناير و 28 يناير و 29 يناير و 30 يناير على الترتيب.

كما ستنتهي البطاقة لـ كل من هشام محمد العريني وعبدالله فارس وناصر التويجري وغرم سعيد العمري في الثاني من مارس والأول من مارس والعاشر من مارس والرابع من أبريل على الترتيب.

وجاء في البيان: “تاريخ انتهاء البطاقة المُعتمدة لـ كل من صالح اليامي ومنصور آل منصور وعلي الرماح ومهدي زدوحيه في الـ24 من مايو والثامن والعشرين من يوليو والرابع من يونيو والثامن والعشرين من يونيو على الترتيب.

أما البطاقات فسوف تنتهي في 28 يونيو و 30 يونيو و 21 يوليو و الثالث من يوليو لكل من عمر العتيبي وعبدالله الخليفة وإياد إبراهيم الشدوي وعبدالرحمن خنين على الترتيب.

كما ستنتهي البطاقات المعتمدة لكل من سعد الحارثي وفلاح شلاش العنزي وفهد باقديم ووليد الرشيد ومنصر بالحارث ومحمد العنزي في التواريخ الآتية 5 يوليو و 24 يوليو و الثامن من يوليو والثالث عشر من يوليو والسابع من يونيو والتاسع عشر من يوليو على الترتيب.

وبالنسبة للشركات فإن تواريخ البطاقات لها ستنتهي في 11 يونيو بالنسبة لشركة صدى المحتوى، وفي 30 يونيو لشركة طريق النجوم الرياضية وفي السابع من يوليو لشركة قول دار الرياضية وفي الثلاثين من يوليو لشركة الرابط الرياضي.



