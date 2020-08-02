الاحتراف تُوضح مصير مايكون من المشاركة ضد الهلال

المواطن - محمد سمعه

أوضحت لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارها النهائي حول مشاركة المدافع البرازيلي مايكون مع النصر ضد الهلال في ديربي الرياض يوم الأربعاء المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان اللاعب البرازيلي تأخر في انضمامه لنادي النصر، وذلك بعد أن تم شراء عقده بصورة نهائية من نادي غلطة سراي التركي، حيث لعب مع النصر لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة قبل أن يُحسم أمره بالبقاء مع النصر للمواسم المقبلة.

وذكرت قناة 24 الرياضية أن الاحتراف وافقت على مشاركة المدافع مايكون مع نادي النصر ضد الهلال في ديربي يوم الأربعاء المقبل.

النصر سيضم مايكون لموسمين من غلطة سراي

وكانت تقارير صحافية، ذكرت أن نادي النصر سيتعاقد مع المدافع البرازيلي لمدة موسمين، بعد نجاح مفاوضات شراء عقده بشكل نهائي من نادي غلطة سراي.

من ناحية أخرى، كتب فهد الروقي الناقد الحصري لقناة 24 الرياضية تغريدة مثيرة للجدل عبر حسابه في “تويتر” قبل الديربي قائلًا: “عادة الهلال لا يخسر من النصر إلا بأخطاء التحكيم كما حدث في آخر مباراتين”.

وكان النصر فاز على الهلال يوم 29 مارس 2019 بنتيجة 3/2 في الدوري موسم 2018/2019 وهي المباراة التي حسمت اللقب لمصلحة أصفر العاصمة، كما فاز النصر على الهلال في لقاء الدور الأول من دوري 2019/2020 بنتيجة 2/1 يوم 27 أكتوبر الماضي في المباراة التي أُقيمت على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

حقيقة وجود مجاملة لـ النصر حول تسجيل مايكون

وقبل ديربي الهلال والنصر، تحدثت تقارير صحافية عن ارتكاب النصر لمخالفة جسيمة تتعلق بـ تسجيله للاعب البرازيلي مايكون في نظام الـ TMS، حيث قيل إن العالمي تمت مجاملته.

وعلى الفور رد القانوني والإعلامي الرياضي محمد الدويش على هذا الأمر قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : “اللاعب المُعار يُسجل إعارة فإذا اتفق الناديان على انتقاله، تتغير صفته إلى انتقال وليس تسجيلًا جديدًا، نظام tms لا يقبل التسجيل الجديد خارج فترتي التسجيل وهذا بالنسبة لـ مايكون”.

وأضاف الدويش: “لو كان لـ النصر استثناء في نظام TMS لسجل اللاعبين المنتقلين إليه مثل عبدالفتاح عسيري، امسحوا دموعكم فلا استثناء ولا دعم ملياري”.



