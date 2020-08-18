الانضباط تعاقب 3 لاعبين وتغرم مسؤول الفتح

المواطن - مروة نبيل

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عقوباتها ضد المخالفين في الجولتين الـ24 و25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

عقوبات لجنة الانضباط

وقررت الانضباط إيقاف لاعب الرائد حسين الشويش لمباراتين بما في ذلك مواجهة الإيقاف التلقائي في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، وتغريمه 20 ألف ريال.

وأشارت اللجنة في بيانها، إلى أن معاقبة الشويش بسبب ارتكابه لسلوك مشين ضد اللاعب المنافس في الدقيقة 30 من أحداث مباراة الوحدة والرائد في الجولة الـ24، ما أدى لطرده مباشرة من قبل الحكم، حسبما ورد في تقرير اللقاء.

ولفتت لجنة الانضباط إلى تغريم نجم نادي الفتح مروان سعدان مبلغ 10 آلاف ريال، بالإضافة إلى مباراة الإيقاف التلقائي بعد حصوله على بطاقة حمراء خلال مباراة فريقه ضد أبها، لاستخدامه اللعب العنيف تجاه المنافس.

كما ألزمت اللجنة مسؤول نادي فتح، جوكوزلاف لازيك بدفع غرامة مالية تُقدر بـ10 آلاف ريال، بالإضافة إلى مباراة الإيقاف التلقائي، لارتكابه سلوك غير رياضي خلال مباراة أبها أيضًا، وذلك حسبما ورد بتقرير الحكم.

وغرمت اللجنة نجم نادي الوحدة علي النمر مبلغ 10 آلاف ريال، بالإضافة إلى الإيقاف التلقائي لحصوله على بطاقة حمراء ضد النصر في الجولة الـ25، بعد استخدامه اللعب بعنف تجاه المنافس.

إيقاف مبولحي

وكانت اللجنة قد قررت إيقاف حارس الاتفاق، الجزائري رياس مبولحي لمدة مباراتين بما في ذلك مواجهة الإيقاف التلقائي، بجانب تغريمه مبلغ 20 ألف ريال، لقيامه بعد نهاية مباراة الاتحاد، بالاعتداء على لاعب من الفريق المنافس، وفقاً لتقرير حكم المباراة الوارد للجنة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).





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