الانضباط تُعاقب لاعبي الأنصار والبكيرية وتغريمهما 37 ألف ريال

المواطن - واس

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم، إيقاف إبراهيم الحربي لاعب الأنصار مباراتين بما في ذلك مباراة الإيقاف التلقائي في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها.

وجاء في نص القرار، تغريم اللاعب إبراهيم الحربي 15 ألف ريال لسلوكه المُشين تجاه لاعب حطين في مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، وهو قرار غير قابل للاستئناف.

عقوبة لاعب البكيرية

كما أوقفت الانضباط، اللاعب فهد الحربي لاعب البكيرية 3 مباريات، بما في ذلك مباراة الإيقاف التلقائي في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها وتُغرمه 22 ألفًا و 500 ريال للسلوك المُشين تجاه لاعب الثقبة في دوري الدرجة الأولى وهو قرار قابل للاستئناف.

الأنصار يُحقق فوزًا صعبًا

وكانت مباريات الجولة الثانية والثلاثين من دوري محمد بن سلمان للدرجة الأولى اختُتمت أمس السبت بخمس مباريات، حيث فاز النجوم على النهضة بنتيجة هدفين لهدف، بينما تعادل الكوكب مع نادي الثقبة بهدف لكل فريق، وفاز الباطن على حطين بهدف دون رد، أما الجبلين ففاز على المجزل برباعية دون رد، وتعادل البكيرية مع نادي أُحد بهدف لكل فريق.

أما مباريات أول أمس الجمعة، فانتهت بتعادل نجران والقادسية بهدف لكل فريق، بينما فاز الشعلة على الجيل بهدفين لهدف، وفاز التقدم على جدة بهدف، وتعادل الطائي مع الخليج بثلاثية لكل فريق، بينما فاز الأنصار على نادي العين بهدفين لهدف.





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