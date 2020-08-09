البابا فرنسيس يدعو لمساعدة لبنان بـ سخاء

المواطن - متابعة

أعرب البابا فرنسيس اليوم عن تضامنه مع لبنان، مجددًا دعوته لمساعدة هذا البلد بسخاء، بعد خمسة أيام من الانفجار الذي عصف بالعاصمة بيروت.

البابا فرنسيس يطالب بتوحيد الفرقاء

وقال البابا فرنسيس في كلمة له اليوم من شرفته المطلة على ساحة القديس بطرس في الفاتيكان: “في هذه الأيام، تتجه أفكاري غالبًا إلى لبنان”.

وتابع: “إن كارثة الثلاثاء الماضي تدعونا جميعًا، بدءًا باللبنانيين، إلى التعاون من أجل المصلحة العامة لهذا البلد الحبيب”.

واعتبر أن: “لبنان له هوية خاصة، هي ثمرة لقاء الثقافات المختلفة، والتي برزت على مر الزمن كنموذج للعيش المشترك”.

التعايش الهش

وأضاف: “بالطبع، أصبح هذا التعايش الآن هشًا للغاية، لكنني أرجو أن بعون الله والمشاركة المخلصة للجميع، أن يولد من جديد حرًا وقويًا”، داعيًا “الكنيسة في لبنان إلى أن تكون قريبة من الشعب لأنه يعاني ويعاني كثيرًا”.

وجدد البابا فرنسيس نداءه من أجل تقديم “مساعدة سخية من المجتمع الدولي إلى لبنان”، مرحبًا “بحرارة بمجموعة من اللبنانيين المتواجدين في ساحة القديس بطرس والذين تعرف عليهم من خلال العلم الذي كانوا يحملونه”.

يذكر أن انفجار مرفأ بيروت الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي تسبب في وفاة أكثر من 220 وإصابة ما يزيد على 5 آلاف فيما تجاوزت الخسائر الاقتصادية 5 مليارات دولار.



