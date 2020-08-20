البليهي يُسجل هدفًا مثيرًا للجدل في الأهلي

المواطن - محمد سمعه

تمكن المدافع علي البليهي في تسجيل هدف التعادل لـ الهلال في شباك الأهلي، وسط حالة اندهاش من لاعبي الراقي الذين طالبوا باحتساب تسلل على مدافع أزرق العاصمة.

وسجل مدافع الهلال الهدف، لكن الحكم الأوروغوياني أندريس كونها، قرر الذهاب إلى تقنية VAR لرؤية صحة الهدف من عدمه، حيث قرر احتساب الهدف بعد التأكد من عدم تسلل مدافع الهلال.

البريك يُقدم عرضية متقنة لـ البليهي

وكان محمد البريك اخترق الدفاع الأهلاوي، بصورة أكثر من رائعة، ليُقدم عرضية أرضية للاعب البليهي، مسجلًا هدف التعادل في شباك محمد العويس بالدقيقة الثالثة والستين.

وكان الأهلي أنهى الشوط الأول من مباراته ضد الهلال بالجولة الـ26 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتقدم بهدف دون رد سجله نجمه السوري عمر السومة.

السومة يفتتح التسجيل لـ الأهلي

وكان السومة نجح في افتتاح التهديف لـ الراقي بالدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول، بعد استغلاله خطأً قاتلًا من الحارس عبدالله المعيوف حارس مرمى الهلال.

وحاول الفريق الهلالي كثيرًا الضغط على الراقي، وذلك من أجل إحراز هدف التعادل عبر هجمات كل من سيباستيان جيوفنكو والفرنسي بافيتيمبي غوميز واللاعب سالم الدوسري ولكن دون جدوى.

وانتهى الشوط الأول بتقدم النادي الأهلي بهدف دون رد.





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