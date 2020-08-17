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البنوك السعودية توضح كيف توقع شركات الفوركس بضحاياها

البنوك السعودية توضح كيف توقع شركات الفوركس بضحاياها

2020/08/17
الساعة 9:03 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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البنوك السعودية توضح كيف توقع شركات الفوركس بضحاياها
المواطن - الرياض

أوضحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، طرق اقتناص شركات الفوركس غير المرخصة لضحاياها.

وأكدت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، في بيان لها، أن شركات الفوركس غير المرخصة تصل لضحاياها عبر العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على ضرورة أخذ الحيطة والحذر، وعدم التأثر بالأرباح التي يزعمونها.

وتحذر عدة جهات حكومية من التعامل مع المواقع الإلكترونية المشبوهة التي تسوق للاستثمار في الأوراق المالية دون حصولها على التراخيص المطلوبة من الجهات ذات الاختصاص، بما فيها نشاط “الفوركس” غير المرخصة.




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