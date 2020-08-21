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التحالف: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون تجاه المدنيين بنجران

التحالف: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون تجاه المدنيين بنجران

2020/08/21
الساعة 12:18 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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التحالف: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون تجاه المدنيين بنجران
المواطن - واس

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت – ولله الحمد – مساء اليوم الخميس من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار “مفخخة” كانت باتجاه المدنيين والأعيان المدنية بالمنطقة الجنوبية.

كما تمكنت القوات المشتركة للتحالف – ولله الحمد – من اعتراض وتدمير عدد (1) صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة (نجران).




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