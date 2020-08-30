التحالف يدمر لغماً بحرياً زرعه الحوثيون جنوب البحر الأحمر

المواطن - الرياض
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اكتشاف لغم بحري زرعته الميليشيا الحوثية بجنوب البحر الأحمر.
وأضاف التحالف، في بيان له اليوم الأحد، أنه تم تدمير اللغم لضمان سلامة الملاحة البحرية والتجارة العالمية.
وقد بلغ مجموع الألغام البحرية والتي تم اكتشافها وتدميرها ١٥٧ لغماً بحرياً.
يذكر أنه صباح يوم الجمعة صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت – ولله الحمد – من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.
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