التحليل الوبائي لحالات كورونا المؤكدة والحرجة بمؤتمر الصحة.. غدًا

المواطن - الرياض

كشفت وزارة الصحة، عن المتحدثين وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليوم غدٍ الخميس الموافق 16 ذي الحجة 1441 عند الساعة 3:35 عصرًا.

ويتحدث خلال المؤتمر، د. محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، ويستعرض خلال المؤتمر الوضع العالمي لفيروس كورونا، والتحليل الوبائي للحالات المؤكدة والحالات الحرجة، كما يؤكد خلال المؤتمر على أهمية الالتزام للوقاية من كورونا، مؤكدًا أن “عيدنا التزامنا”.

ويستعرض العبدالعالي خلال المؤتمر الاستفسارات الشائعة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وإجمالي عدد الحالات المحلية والفحوصات.



