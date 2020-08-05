التشكيل المتوقع لديربي الرياض في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير ديربي الرياض بين النصر والهلال المقرر إقامته، مساء اليوم الأربعاء، في إطار مواجهات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ديربي الرياض

ويُقام ديربي الرياض اليوم، على استاد الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي أُطلق عليها اسم جولة “عيدنا عيدين” احتفاءً بشفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقبل ديربي الرياض اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.

التشكيل المتوقع

ويفقد النصر مدافعه البرازيلي مايكون في ديربي الرياض اليوم، وذلك بسبب خضوعه لفترة الحجر الاحترازي عقب عودته من تركيا مؤخرًا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومن المتوقع أن يكون تشكيل النصر ضد الهلال اليوم كالتالي؛ براد جونز، عبدالرحمن العبيد، عبدالإله العمري، عمر هوساوي، سلطان الغنام، مختار علي، بيتروس، جوليانو، أحمد موسى، نور الدين أمرابط وعبدالرزاق حمدالله.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ الهلال مباراته ضد النصر بالتشكيل التالي؛ عبدالله المعيوف، محمد البريك، علي البليهي، جانغ هيون سو، ياسر الشهراني، سلمان الفرج، سالم الدوسري، جوستافو كويلار، سيباستيان جيوفينكو، كارلوس إدواردو وبافيتيمبي غوميز.



