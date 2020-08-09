التشكيل المتوقع لـ ديربي الاتحاد والأهلي

المواطن - محمد سمعه

تنطلق الليلة، مباراة الاتحاد والأهلي المثيرة ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/2020.

وسيكون التشكيل المتوقع للراقي في ديربي الاتحاد والأهلي مكونًا من: “العويس في حراسة المرمى، عبدالله حسون، محمد خبراني، عمر هوساوي، حسين عبدالغني، دي سوزا، الأسمري، المؤشر، ساريتش، عبدالفتاح عسيري، عمر السومة”.

تشكيل العميد المُتوقع لـ ديربي الاتحاد والأهلي

أما التشكيل المُتوقع للعميد بـ ديربي الاتحاد والأهلي سيكون مكونًا من: ” جروهي في حراسة المرمى، الحربي، الشمراني، أوفيني، سعود عبدالحميد، كريم الأحمدي، خالد السميري، عبدالإله المالكي، عبدالرحمن العبود، رومارينيو، فهد المولد”.

وفي سياق آخر، كشفت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن هوية الحكم الذي يُدير مباراة الاتحاد والأهلي، اليوم الأحد بالجولة الـ24 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيُدير الحكم الصربي سرديان يوفانوفيتش مباراة الاتحاد والأهلي التي تُقام على ملعب “الجوهرة المشعة” كما يساعده كل من “ميلان ميالوفيتش وأوروس ستويكوفيتش” وسيكون السعودي خالد الطريس حكمًا رابعًا بينما يتولى جورجي كاباكوف مسؤولية حكم الفيديو والسعودي خالد صلوي مساعد حكم فيديو.

23 مباراة بين كبيري جدة الغلبة لصالح الراقي

وقبل إقامة لقاء الاتحاد والأهلي الـ24 بينهما في الدوري اليوم، خاض الفريقان ضد بعضهما البعض 23 مباراة، عرف الاتحاد الفوز في 6 منها وفاز الأهلي في 10 مباريات وتعادلا ضد بعضهما البعض في سبع مباريات. وتُشير الإحصائية السابقة إلى أن الأهلي “كعبه عال” على شقيقه الاتحاد في مباريات الدوري بين الفريقين، لكن أهمية الديربي دائمًا تكمن في أن الجماهير لا تعرف من سيحسم الديربي مهما كان حال الفريقين.



