التشكيل المثالي للجولة الـ28 في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

شهدت الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تألقًا لافتًا من العديد من النجوم، وعلى رأسهم ثنائي الهلال والنصر، الفرنسي بافيتيمبي غوميز والمغربي عبدالرزاق حمدالله.

دوري محمد بن سلمان:

ونجح الهلال في حسم لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لصالحه رسميًا، بعد فوزه على الحزم في الجولة الـ28، ليرفع رصيده إلى 66 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن النصر قبل جولتين على نهاية المسابقة.

ويُعد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها هم الأكثر تواجدًا في التشكيلة المثالية للجولة الـ28 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 لاعبين، ثم الفيصلي والاتفاق بلاعبين لكل منهما.

التشكيل المثالي:

وجاء التشكيل المثالي وفقًا لشبكة “سوفا سكور” العالمية، كالتالي؛ في حراسة المرمى رايس مبولحي “الاتفاق”، وفي الدفاع؛ نواف الصبحي “الفيحاء”، سيرجيو فيتور “ضمك”، أمين عطوشي “أبها”.

ويقود خط الوسط في التشكيلة المثالية كل من؛ أحمد أشرف “الفيصلي”، كريم عواضي “أبها”، سوزا “الاتفاق”، سعد بقير “أبها”، جيليرمي أوجوستو “الفيصلي”، في الهجوم، غوميز وحمدالله.

وحصل غوميز على أفضل لاعب في الجولة الـ28 بمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث حصل على تقييم 9.1، ثم حمدالله بـ7.9، بالتساوي مع أحمد أشرف.







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