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التعادل يُخيم على مباراة الأهلي والشباب في دوري محمد بن سلمان
ضمن منافسات الجولة الـ28

التعادل يُخيم على مباراة الأهلي والشباب في دوري محمد بن سلمان

2020/08/30
الساعة 11:05 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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التعادل يُخيم على مباراة الأهلي والشباب في دوري محمد بن سلمان جانب من المباراة
المواطن - مروة نبيل
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1 الأهلي والشباب:
1.1 دوري محمد بن سلمان:

انتهت، منذ قليل، مباراة الأهلي والشباب ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

الأهلي والشباب:

وبدأت مباراة الأهلي والشباب بشكل سريع، ونجح مهاجم الليوث، كريستيان جوانكا في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 21 بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ليضغط لاعبو الراقي بحثًا عن تسجيل التعادل.

الأهلي والشباب
جانب من المباراة

وتمكن علي الأسمري من تسجيل هدف التعادل في شباك الشباب عند الدقيقة 39 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول من المباراة التي أُقيمت على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة” بالتعادل.

واستمرت محاولات الفريقين لتسجيل هدف جديد خلال أحداث الشوط الثاني، أملًا في خطف الثلاثة نقاط، إلا أن محاولاتهم لم تنجح، لتنتهي مباراة الأهلي والشباب بالتعادل بنتيجة 1/ 1.

دوري محمد بن سلمان:

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد الشباب إلى 40 نقطة في المركز الثامن.



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