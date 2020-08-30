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التعاون الإسلامي تكمل تسليم المساعدات الطارئة للشعب اللبناني

التعاون الإسلامي تكمل تسليم المساعدات الطارئة للشعب اللبناني

2020/08/30
الساعة 3:43 مساءً
- ‎فيالعالم, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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التعاون الإسلامي تكمل تسليم المساعدات الطارئة للشعب اللبناني
المواطن - الرياض

أكملت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عبر صندوق التضامن الإسلامي، أحد الأجهزة المتفرعة للمنظمة، تسليم المساعدات الطارئة للشعب اللبناني.

وعبر الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان اليوم، عن تضامن المنظمة مع الأسر المتضررة والشعب اللبناني للتخفيف من تداعيات حادث انفجار مرفأ بيروت.
وأشار الأمين العام إلى أن صندوق التضامن الإسلامي دأب على الإسراع في مساعدة الدول والشعوب المتضررة، مشيدًا بالدعم الدائم الذي يلقاه الصندوق من الدول الأعضاء.

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