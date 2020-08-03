التعاون: ماتشادو في الحجر الاحترازي

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي التعاون عن خضوع نجم الفريق الأول لكرة القدم، البرتغالي ريكاردو ماتشادو، حاليًّا لأيام في الحجر الاحترازي.

ريكاردو في الحجر:

وأشار نادي التعاون، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الاثنين، إلى أن ريكاردو يقضي هذه الأيام فترة الحجر الاحترازي، وقفًا لتعليمات وزارة الصحة وبروتوكول وزارة الرياضة.

ولفت إلى أن النجم البرتغالي سيشارك مع زملائه في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون الجماعية فور انتهاء المدة المحددة، والتي بدأت من دخوله السعودية.

وكان ريكاردو ماتشادو قد وصل إلى بريدة بالأمس، بعدما اتفقت إدارة نادي التعاون معه لإكمال المباريات المتبقية من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ريكاردو ماتشادو:

وكان ريكاردو قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في عام 2015، وظهر بشكل مميز معه، وساهم في تتويجه بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الماضي.

ويُعد النجم البرتغالي من أقدم المدافعين الأجانب في الدوري السعودي للمحترفين، حيث خاض 107 مباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، ونجح في تسجيل 7 أهداف.



