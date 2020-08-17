التعاون يضم مطير الزهراني لـ3 مواسم

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي التعاون، قبل قليل، عن تعاقده رسميًّا مع مطير الزهراني لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

مطير الزهراني تعاونيًّا:

ونشر نادي التعاون عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب مطير الزهراني أثناء توقيع عقود انضمامه إلى سكري القصيم لمدة 3 مواسم، قادمًا من صفوف فريق العين.

وتمت مراسم التوقيع مع نجم خط وسط العين، مطير الزهراني، صاحب الـ26 عامًا، في مقر نادي التعاون بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة علي الشايعي، ووكيل أعمال اللاعب هشام العريني.

تدعيمات التعاون:

وكان نادي التعاون قد أعلن عن تعاقده مع إياغو صاحب الـ28 عامًا لمدة موسمين، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي موريرنسي البرتغالي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

كما نجحت إدارة التعاون في التوصل لاتفاق مبدئي مع المهاجم السنغالي عبدالله ساني، لتمثيل صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل، لتعويض رحيل الكاميروني لياندر تاوامبا.





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