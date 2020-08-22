التعاون يضم ميتشل ديوك حتى صيف 2022

المواطن - محمد سمعه

أنهت إدارة نادي التعاون، رسميًا إجراءات التعاقد مع اللاعب الأسترالي ميتشل ديوك قادمًا من نادي ويسترن سيدني الأسترالي حتى صيف 2022.

وأعلن الحساب الرسمي لنادي التعاون عبر “تويتر” أن اللاعب ميتشل ديوك سينضم لسكري القصيم لمدة موسمين.

ولعب ميتشل ديوك مع نادي ويسترن سيدني 26 مباراة في موسم 2019/2020 وسجل خلالهم 14 هدفًا وقام بصناعة هدفين.

وكان ميتشل ديوك، تُوج بلقب الدوري الأسترالي مع فريق سنترال كوست مارينز بموسم 2012/2013.

وفي وقت سابق، حرص اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي النصر، على زيارة متجر النادي، وذلك بعد تألقه اللافت للأنظار في مباراة التعاون أول أمس الخميس بالجولة الـ26 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حمدالله يذهب لمتجر النصر بعد “الهاتريك” في التعاون

ونشر الحساب الرسمي لـ متجر النصر عبر “تويتر” صورة للاعب المغربي قائلًا عنها: “النجم العالمي حبيب الكل، حمدالله، متواجد في متجر النصر بالرياض، زيارتك تسعدنا يا كابتن”.

وكان رصيد حمدالله من الأهداف في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وصل إلى 23 هدفًا، وذلك بعد أن أحرز ثلاثية في شباك التعاون، في المباراة التي انتهت بفوز النصر برباعية مقابل هدف.

النصر بالمركز الثاني

ويتواجد نادي النصر حاليًّا، في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 54 نقطة، بفارق ست نقاط عن نادي الهلال صاحب المركز الأول.

ومع تألق حمدالله في مباراة التعاون ضد النصر، استعرض الحكم الأرجنتيني نيستور بيتانا حكم مباراة النصر والتعاون أول أمس مهاراته بالكرة، وذلك خلال المباراة بين الفريقين التي أُقيمت في الجولة الـ26 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





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