التعاون يعلن وصول سانتوس وساني إلى المملكة

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي التعاون عن وصول ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، البرازيلي إياغو سانتوس والسنغالي عبدالله ساني إلى السعودية.

سانتوس وساني في السعودية:

وأشار نادي التعاون عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى وصول سانتوس وساني إلى السعودية، مساء الأحد، تمهيدًا لمشاركتهما في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم الجماعية.

وأوضح نادي التعاون أن إياغو سيلتحق بتدريبات الفريق الأول لكرة القدم الجماعية بعد انتهاء الحجر الصحي، فيما سينضم عبدالله ساني إلى التمارين بعد إجراءات الكشف الطبي والتوقيع الرسمي.

تدعيمات التعاون:

وكان نادي التعاون قد أعلن عن تعاقده مع إياغو صاحب الـ28 عامًا لمدة موسمين، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي موريرنسي البرتغالي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

كما نجحت إدارة التعاون في التوصل لاتفاق مبدئي مع المهاجم السنغالي عبدالله ساني، لتمثيل صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل، لتعويض رحيل الكاميروني لياندر تاوامبا.





شارك الخبر