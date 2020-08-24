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التعاون يعلن وصول ميتشل ديوك
سيخضع لفترة حجر صحي

التعاون يعلن وصول ميتشل ديوك

2020/08/24
الساعة 10:16 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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التعاون يعلن وصول ميتشل ديوك ميتشل ديوك
المواطن - مروة نبيل
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1 ميتشل ديوك:
1.1 التعاون في دوري محمد بن سلمان:

أعلن نادي التعاون، مساء اليوم الاثنين، عن وصول نجم الفريق الأول لكرة القدم، الأسترالي ميتشل ديوك إلى السعودية.

ميتشل ديوك:

وأوضح نادي التعاون، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن ميتشل ديوك وصل إلى السعودية اليوم، وسيخضع لفترة حجر صحي قبل الانتظام في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم.

وكان نادي التعاون قد أعلن قبل بضعة أيام عن تعاقده رسميًّا مع ميتشل ديوك قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ويسترن سيدني، بعقد يمتد حتى صيف 2022، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

 

الأسترالي ميتشل ديوك
نجم التعاون الجديد

وشارك اللاعب الأسترالي مع نادي ويسترن سيدني 26 مباراة في موسم 2019/ 2020، وسجل خلالهم 14 هدفًا وقام بصناعة هدفين، ونجح في التتويج بلقب الدوري الأسترالي مع فريق سنترال كوست مارينز بموسم 2012/ 2013.

التعاون في دوري محمد بن سلمان:

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة، قبل مباراته ضد الوحدة غدًا في الجولة الـ27.


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