التعاون يكشف سبب استبعاد هيلدون من مواجهة الوحدة

المواطن - مروة نبيل

كشف نادي التعاون عن سبب استبعاد نجم الفريق الأول لكرة القدم، هيلدون راموس من مباراة الوحدة المقرر إقامتها، مساء اليوم الثلاثاء.

استبعاد هيلدون

وأشار حساب نادي التعاون الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، إلى أن الجهاز الفني استبعد هيلدون بناءً على تقرير الجهاز الطبي الذي أكد عدم قدرته على المشاركة بسبب الإصابة التي يُعاني منها.

وأضاف حساب النادي الرسمي، أن هيلدون راموس يشعر بآلام في منطقة الحوض موضع إصابته التي تعرض لها خلال مباراة التعاون ضد النصر الماضية.

ويُعد راموس واحدًا من أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، وساهم في تسجيل 12 هدفًا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الوحدة ضد التعاون

ويلعب الوحدة ضد التعاون اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الوحدة ضد التعاون اليوم، يحتل فرسان مكة المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 43 نقطة، فيما يقع سكري القصيم في المركز العاشر بـ32 نقطة.





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