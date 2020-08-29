التعليم: تعاملوا مع المنصات المعتمدة تفاديًا للاحتيال

المواطن - الرياض

شددت وزارة التعليم على أهمية التعامل مع منصاتها المعتمدة؛ تفاديًا للاحتيال.

ويبدأ العام الدراسي غدًا الأحد عبر منصة “مدرستي”، ويستمر على هذا النحو لمدة 7 أسابيع.

ما هي منصة مدرستي ؟

هي محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم.

وتتيح المنصة للطلاب والطالبات التفاعل مع الأقران والمعلمين، والمشاركة عبر ساحات النقاش، والاطلاع على تقارير الإنجاز الخاصة به، والتحقق من توزيع درجات متطلبات المقرر من أعمال السنة والاختبارات، والتعرّف على الساعات المناسبة للتواصل الإلكتروني مع المعلمين.

وأكدت المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، إبتسام الشهري، سيتم تخصيص الأسبوع الأول من الفصل الدراسي لاستكمال عملية التسجيل والتدريب والتهيئة ضمن خطة الإطلاق التجريبي لـ منصة مدرستي⁩.

وقالت الشهري في تغريدة لها عبر تويتر، مساء اليوم السبت: إنه يمكن تقديم الدعم الفني للمستفيدين من خلال التواصل مع المدرسة.







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