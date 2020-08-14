الجامعة العربية: يجب وقف الانتهاكات العسكرية التركية في العراق وسوريا وليبيا

المواطن - متابعة

طالبت الجامعة العربية بوقف الانتهاكات العسكرية التركية في كل من العراق وسوريا وليبيا.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أجرى أمس الخميس، محادثات مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، تناولت التطورات الأخيرة في المنطقة والعدوان التركي على الأراضي العراقية.

وأكد أبو الغيط، خلال اتصال هاتفي، أن الجامعة العربية تعارض التدخلات التركية في الشأن العربي، بما في ذلك الانتهاكات العسكرية التركية في العراق وسوريا وليبيا.

وأعرب رئيس المنظمة القومية العربية عن تضامنه الكامل مع الشعب العراقي حتى ينال بسرعة الاستقرار الذي يطمح إليه.





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