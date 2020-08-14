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الجامعة العربية: يجب وقف الانتهاكات العسكرية التركية في العراق وسوريا وليبيا
جددت تضامنها مع بغداد بعد عدوان أنقرة

الجامعة العربية: يجب وقف الانتهاكات العسكرية التركية في العراق وسوريا وليبيا

2020/08/14
الساعة 2:45 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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الجامعة العربية: يجب وقف الانتهاكات العسكرية التركية في العراق وسوريا وليبيا
المواطن - متابعة

طالبت الجامعة العربية بوقف الانتهاكات العسكرية التركية في كل من العراق وسوريا وليبيا.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أجرى أمس الخميس، محادثات مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، تناولت التطورات الأخيرة في المنطقة والعدوان التركي على الأراضي العراقية.

وأكد أبو الغيط، خلال اتصال هاتفي، أن الجامعة العربية تعارض التدخلات التركية في الشأن العربي، بما في ذلك الانتهاكات العسكرية التركية في العراق وسوريا وليبيا.

وأعرب رئيس المنظمة القومية العربية عن تضامنه الكامل مع الشعب العراقي حتى ينال بسرعة الاستقرار الذي يطمح إليه.




1 تعليق
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raadرعد
12 ساعة

المصارية اذا حسو باالخطر يكثر صياحهم ويكثر كلامهم ويلصقو الدول العربية في مشاكلهم … مالنا شغل فيهم الله يحفظ السعودية

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