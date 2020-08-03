الجمارك: تخفيف الإجراءات الاحترازية على حركة الشاحنات بالمنافذ البرية

المواطن - الرياض

أصدرت الجمارك السعودية تعميمًا على جميع منافذها البرية يتضمن تخفيف الإجراءات الاحترازية المفروضة على حركة الشاحنات؛ وذلك بالسماح بدخول جميع الشاحنات المنافذ البرية من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تحمل سلعة تكون وجهتها النهائية المملكة.

الجمارك تكتفي بتقييم حالة السائق

وقررت الجمارك الاكتفاء فقط بتقيیم وجود أعراض اشتباه بإصابة سائقي الشاحنات بفيروس كورونا، وأوضحت أن ذلك يأتي تنفيذًا للأمر السامي الكريم القاضي بالموافقة على ما رآه مجلس الشؤون السياسية والأمنية وذلك بمناسبة تخفيف تلك الإجراءات الاحترازية.

تطبيق الضوابط والاحترازات على حركة الشحن

يذكر أن الجمارك السعودية عملت منذ بدء تداعيات جائحة كورونا على تطبيق عدد من الضوابط والاحترازات على حركة الشحن في المنافذ البرية لضبط الحركة التجارية على مستوى النقل البري وذلك تنفيذًا لتوصيات اللجنة المعنية بدراسة التدابير المتخذة بشأن حركة الشحن في المنافذ البرية وآليات ضبط الحركة التجارية ودخول قائدي شاحنات نقل البضائع إلى المملكة والعابرين من خلالها إلى الدول الأخرى (الترانزیت).

وتمثلت تلك الضوابط التي جرى اتخاذها في إلزام المستوردين وشركات النقل بالإعداد والتجهيز عند نقل سلعهم في المنافذ البرية وذلك بتبديل السائقين أو تبدیل رؤوس الشاحنات عند نقل السلع في المنافذ البرية باستثناء الشاحنات التي تحمل السلع الأساسية كالأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية والإغاثية.



