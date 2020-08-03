الجماز: ديربي الهلال حياة أو موت للنصراويين

المواطن - محمد سمعه

قال الإعلامي والناقد الرياضي عبدالرحمن الجماز إن ديربي الهلال والنصر المُقبل، سيكون بمثابة ديربي حياة أو موت بالنسبة لجماهير وعشاق نادي النصر، وذلك بسبب المنافسة الشرسة بين أصفر العاصمة وجاره الهلال على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث الجماز لـ برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية قائلًا: “ديربي الهلال المُقبل، هو حياة أو موت بالنسبة للنصراويين، لأن الهلال لو فاز يُمكننا القول بأن الأمور ضاعت من النصر والدوري سيكون من نصيب الهلال”.

وأضاف الجماز: “الديربي بالنسبة للهلاليين يختلف تمامًا فمباراة النصر، مثلها مثل مواجهة الهلال والعدالة، كل ما يهم الفريق الهلالي، هو تحقيق الفوز والنقاط الثلاث ليس إلا”.

ملعب “الدرة” جاهز لديربي الهلال والنصر

وفي سياق آخر، نشر الحساب الرسمي لـ وزارة الرياضة عبر “تويتر” فيديو أوضح من خلاله جاهزية ملعب الملك فهد الدولي في الرياض لاستضافة مباراة النصر والهلال في الجولة الـ23 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/2020.

وعرض مقطع الفيديو جاهزية ملعب الملك فهد الدولي “الدرة” لاستضافة المباراة، بعدما نشر حساب وزارة الرياضة مجموعة من مقاطع الفيديو لـ منشآتها الجاهزة لاستضافة واحتضان المنافسات الرياضية.

10 دول تُرسل حُكامها لإدارة المباريات المتبقية

وفي وقت سابق، ذكر الحساب الرسمي لـ برنامج “الحصاد الرياضي” المُذاع على قناة 24 الرياضية عبر “تويتر” أن جنسيات الطواقم الأجنبية للحكام المشاركين في مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين من 10 دول وهم ” فنلندا – بلغاريا – بولندا – ليتوانيا – إستونيا – فرنسا – المجر – مونتينيغرو – البوسنة – صربيا “.

وأضاف حساب برنامج “الحصاد الرياضي” أن عدد من الحكام السعوديين، سوف يُشارك كحكم رابع في مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال المباريات المتبقية من دوري 2019/2020.



