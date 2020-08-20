الجيش الليبي ينشر دفاعات ساحلية في مواقع إستراتيجية

المواطن - متابعة

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن الجيش الليبي نشر دفاعات ساحلية في مواقع مهمة حاكمة لمنع أي اختراق للمياه الإقليمية الليبية.

وقال المسماري: إن كل الأسلحة متوفرة بشكل جيد وصنوف كل القوات متوفرة والغطاء الجوي الراداري متوفر على كامل الأراضي الليبية الآن، بحسب “روسيا اليوم”.

وأضاف أن القوات البحرية تمكنت من تركيب الدفاعات الساحلية في مواقع مهمة حاكمة لمنع أي اختراق للمياه الإقليمية الليبية، مشيرًا إلى أن القوات المختصة بالجانب الخدمي وإدارة الإمداد تعمل بشكل ممتاز وأصبحت متحكمة في زمام الأمور، وعلى خطوط الإمداد والمواصلات في البلاد.

وكان المسماري قال: إن زيارة وزراء حرب تركيا وقطر دليل على التخطيط لهجوم على مدينة سرت.

وأكد على رفض الجيش الليبي جعل سرت منطقة منزوعة السلاح، مؤكدًا أنها آمنة وغير خاضعة لأي ميليشيات.

ودعا المسماري إلى ضرورة إنشاء مناطق منزوعة السلاح بالمدن الخاضعة لسيطرة الميليشيات والتنظيمات المتطرفة والتي تشهد أيضًا عمليات تهجير.

وأضاف أن تركيا تسيطر على موانئ طرابلس ومصراتة والخمس، مشيرًا إلى جاهزية الجيش الليبي للمعركة وإنقاذ ليبيا.





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