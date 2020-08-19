‎الرئيسية
الرياضة
الحائلي يُحفز لاعبي الاتحاد قبل مباراة الفيصلي
أملًا في تحقيق الفوز الثاني تواليًا

الحائلي يُحفز لاعبي الاتحاد قبل مباراة الفيصلي

2020/08/19
الساعة 7:03 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
25
0
طباعة
الحائلي يُحفز لاعبي الاتحاد قبل مباراة الفيصلي أنمار الحائلي رئيس الاتحاد
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية إخفاء
1 الحائلي يُحفز اللاعبين
2 الاتحاد ضد الفيصلي

حرص رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد أنمار الحائلي على تحفيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم قبل انطلاق مباراة الفيصلي.

 

الحائلي يُحفز اللاعبين

وتُقام مباراة الاتحاد ضد الفيصلي اليوم، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، في إطار مواجهات الجولة الـ26 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشر الإعلامي علاء سعيد عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، لرئيس النادي أنمار الحائلي وهو ينتظر لاعبي العميد أثناء الدخول إلى أرضية الملعب لإجراء عمليات الإحماء.

وعلق علاء سعيد على مقطع الفيديو قائلًا: “من دخول لاعبي الاتحاد للإحماء قبل لقاء الفيصلي وسط تحفيز من رئيس النادي أنمار الحائلي”.

 

الاتحاد
لاعبو العميد

الاتحاد ضد الفيصلي

وأعلن المديران الفنيان البرازيليان فابيو كاريلي وبريكليس شاموسكا، عن تشكيل مباراة الاتحاد ضد الفيصلي المقرر انطلاقها بعد قليل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقبل مباراة اليوم، يحتل عنابي سدير المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 41 نقطة، فيما يقع العميد في المركز الـ12 برصيد 26 نقطة.




0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :