الحائلي يُحفز لاعبي الاتحاد قبل مباراة الفيصلي

المواطن - مروة نبيل

حرص رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد أنمار الحائلي على تحفيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم قبل انطلاق مباراة الفيصلي.

فيديو .. من دخول لاعبي #الاتحاد للاحماء قبل لقاء الفيصلي وسط تحفيز من رئيس النادي " انمار الحائلي "#الاتحاد_الفيصلي pic.twitter.com/p6JHN8oy9u — علاء سعيد (@alaa_saeed88) August 19, 2020

الحائلي يُحفز اللاعبين

وتُقام مباراة الاتحاد ضد الفيصلي اليوم، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، في إطار مواجهات الجولة الـ26 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشر الإعلامي علاء سعيد عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، لرئيس النادي أنمار الحائلي وهو ينتظر لاعبي العميد أثناء الدخول إلى أرضية الملعب لإجراء عمليات الإحماء.

وعلق علاء سعيد على مقطع الفيديو قائلًا: “من دخول لاعبي الاتحاد للإحماء قبل لقاء الفيصلي وسط تحفيز من رئيس النادي أنمار الحائلي”.

الاتحاد ضد الفيصلي

وأعلن المديران الفنيان البرازيليان فابيو كاريلي وبريكليس شاموسكا، عن تشكيل مباراة الاتحاد ضد الفيصلي المقرر انطلاقها بعد قليل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقبل مباراة اليوم، يحتل عنابي سدير المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 41 نقطة، فيما يقع العميد في المركز الـ12 برصيد 26 نقطة.





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