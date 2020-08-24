الحزم والفتح يتعادلان بالشوط الأول من دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الحزم والفتح ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

الحزم والفتح:

وتُقام مباراة الحزم والفتح على ملعب نادي الحزم في الرس، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأت مباراة الحزم والفتح بشكل سريع، ونجح سفيان بن دبكة في هز الشباك عند الدقيقة 18 بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، ليمنح النموذجي التقدم مبكرًا.

واستمرت محاولات الفريقين بحثًا عن تسجيل هدف جديد، وحصل الفريق الحزماوي على ركلة جزاء، سددها كارلوس ستراندبيرغ بنجاح في الشباك عند الدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول من مباراة الحزم والفتح بالتعادل.

دوري محمد بن سلمان:

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 27 نقطة، وبفارق نقطة عن الفتح صاحب المركز الـ14.

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