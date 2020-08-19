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الحزم يبتعد عن خطر الهبوط بثنائية بـ دوري محمد بن سلمان
فاز على نادي أبها بثنائية

الحزم يبتعد عن خطر الهبوط بثنائية بـ دوري محمد بن سلمان

2020/08/19
الساعة 9:48 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الحزم يبتعد عن خطر الهبوط بثنائية بـ دوري محمد بن سلمان الحزم وأبها
المواطن - محمد سمعه
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1 الشوط الثاني من مباراة الحزم وأبها:
2 الحزم يبتعد عن الهبوط:

نجح فريق الحزم في الابتعاد عن خطر الهبوط بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد الفوز على نادي أبها بثنائية دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين.

الحزم وأبها
الحزم وأبها

وبدأ نادي الحزم، المباراة حيث تمكن اللاعب كارلوس ستراندبيرج من إضافة الهدف الأول لفريق الحزم بالدقيقة الرابعة والعشرين.

وحاول فريق أبها، بعد ذلك إضافة الهدف الأول، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتقدم الحزم بهدف دون رد.

الشوط الثاني من مباراة الحزم وأبها:

ومع بداية الشوط الثاني، تمكن فريق الحزم من إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب فاجنر أليماو بالدقيقة الخمسين من ركلة جزاء.

الحزم وأبها
الحزم وأبها

ولم يحدث اي جديد في المباراة، حتى انتهى اللقاء بفوز الحزم بثنائية دون رد.

الحزم يبتعد عن الهبوط:

وأصبح رصيد نادي الحزم بعد الفوز 27 نقطة في المركز الثالث عشر، بينما تجمد رصيد أبها عند 33 نقطة في المركز التاسع.

وكان الاتحاد تعادل مع الفيصلي بهدف لكل فريق، بينما تعادل الفتح مع نادي الاتفاق بهدف لكل فريق أيضًا ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين.

وسيواجه الأهلي فريق الهلال غدًا بالجولة السادسة والعشرين، حيث تُقام المباراة على ملعب “الجوهرة المشعة” في جدة.




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